Про дорогие автомобили в России и про дешёвые автомобили в Китае

На приложенной к статье картинке — один из самых популярных китайских автомобилей, Джи́ли Би́ньюэ. Перевести «Биньюэ» можно как «яркое превосходство», но на иностранных рынках китайцы предпочитают продавать машину под названием «Джили Кулрэй».