Публикуешь — платишь! Россиян стали штрафоватьза кадры после атак БПЛА

На территории 12 регионов запрещено распространять фото и видео с мест прилётов и их последствий. В список вошли: Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Тверская, Калужская и Тульская области, а также Санкт-Петербург, Республика Адыгея и Республика Калмыкия.