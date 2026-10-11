Сбой в сервисах «Яндекса»: почему не работают «Карты», «Алиса» и «Яндекс Go»

Несколько дата-центров «Яндекса» подверглись атаке беспилотников. В результате произошли сбои в работе сервисов, которыми пользуются миллионы россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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