Лавров оценил разговор Путина и Шольца

Кремль уже дал оценку телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, 15 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе международного форума «Сир Бани Яс».
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