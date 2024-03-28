Концессионные школы не сдадут к началу учебного года в Новосибирске

Шесть школ, возводимых в рамках концессии, не успеют открыть к 1 сентября. Глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщил, что шесть концессионных школ не будут открыты 1 сентября.
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