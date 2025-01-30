Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    видать болезнь бидона напала на трампонаТрамп: мы обвалим...
  • Надежда Белугина
    Испугались одной птички, которых стаями выпускают на наших ребят?Российский беспил...
  • Александр Смелов
    А что, надо было тратиться на него, чтобы он только пролетел над ними? Или цель была не только пропагандистской?Российский беспил...

Военкор оценил желание Литвы повоевать на территории Украины

Военкор оценил желание Литвы повоевать на территории Украины

Вильнюс давно снабжает Киев оружие и всячески помогает противостоять против России. В четверг 30 января командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas о готовности страны «взять на себя ответственность за стабильность в Европе» и отправить войска на территорию Украины «для выполнения миротворческой миссии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх