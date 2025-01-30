Военкор оценил желание Литвы повоевать на территории Украины

Вильнюс давно снабжает Киев оружие и всячески помогает противостоять против России. В четверг 30 января командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas о готовности страны «взять на себя ответственность за стабильность в Европе» и отправить войска на территорию Украины «для выполнения миротворческой миссии».