Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 353 подписчика

Паспорт за квадратные метры: в правительстве обсуждают ВНЖ для иностранцев при покупке недвижимости

Паспорт за квадратные метры: в правительстве обсуждают ВНЖ для иностранцев при покупке недвижимости

Infopro54 про Бизнес Экономику Власть Общество Власти начали обсуждать возможность предоставления преференций иностранцам при покупке недвижимости в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Это по любому МИНТРУД воду мутит. У них отобрали лакомый кусочек и передали в МВД. Так они не мытьём, так катанием .
Ответить
1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Скоты, предатели, воры, чинуши, крохоборы и прочии твари продают страну и мутят россиян
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Это что же получается...С одной стороны тем, как бы эмигрантам, прикрывают лазейки на получение российских выплат и льгот как не имеющим жилья здесь, а с другой стороны открывают им &quot;ворота&quot; в виде покупки квартир в человейниках для вечного получения выплат и льгот
Ответить
1 м.