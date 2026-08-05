Infopro54 про Бизнес Экономику Власть Общество Власти начали обсуждать возможность предоставления преференций иностранцам при покупке недвижимости в России.
Паспорт за квадратные метры: в правительстве обсуждают ВНЖ для иностранцев при покупке недвижимости
Комментарии
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Юрий Николаев
Это по любому МИНТРУД воду мутит. У них отобрали лакомый кусочек и передали в МВД. Так они не мытьём, так катанием .
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Скоты, предатели, воры, чинуши, крохоборы и прочии твари продают страну и мутят россиян
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Это что же получается...С одной стороны тем, как бы эмигрантам, прикрывают лазейки на получение российских выплат и льгот как не имеющим жилья здесь, а с другой стороны открывают им "ворота" в виде покупки квартир в человейниках для вечного получения выплат и льгот
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1 м.
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