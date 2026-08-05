Паспорт за квадратные метры: в правительстве обсуждают ВНЖ для иностранцев при покупке недвижимости

Это по любому МИНТРУД воду мутит. У них отобрали лакомый кусочек и передали в МВД. Так они не мытьём, так катанием .

Nikolia Vovchenko

Это что же получается...С одной стороны тем, как бы эмигрантам, прикрывают лазейки на получение российских выплат и льгот как не имеющим жилья здесь, а с другой стороны открывают им "ворота" в виде покупки квартир в человейниках для вечного получения выплат и льгот