В России ждут отставку главы республики

В Башкирии вновь заговорили о возможной отставке главы республики Радия Хабирова. Очередные публикации о его скором увольнении появились незадолго до визита в регион врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, которого, по данным источников URA.
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