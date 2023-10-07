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Котопёс недели: возьмите из приюта кота Януша или собаку Пятницу

Котопёс недели: возьмите из приюта кота Януша или собаку Пятницу

Два суперпитомца ждут своих хозяев в московском приюте. Мы уверены, что из приютских животных получаются самые любящие и любимые домашние питомцы, а потому каждую неделю знакомим вас с обитателями столичных приютов в нашумевшей, а местами уже и легендарной рубрике «Котопёс недели».

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