Котопёс недели: возьмите из приюта кота Януша или собаку Пятницу

Два суперпитомца ждут своих хозяев в московском приюте. Мы уверены, что из приютских животных получаются самые любящие и любимые домашние питомцы, а потому каждую неделю знакомим вас с обитателями столичных приютов в нашумевшей, а местами уже и легендарной рубрике «Котопёс недели».