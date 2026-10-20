В женской консультации Архангельской городской клинической больницы № 2 прошло занятие для будущих мам, на котором специалист отдела ЗАГС Юлия Кокляева объяснила порядок регистрации рождения и установления отцовства, а также рассказала о суперсервисе «Рождение ребенка».