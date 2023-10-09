Зарплату в Новосибирской области поднимут на 7,5 % вместо 5 %

Решение о повышенной индексации зарплат приняло правительство Новосибирской области. В Новосибирской области зарплаты «неуказных» категорий бюджетников будут проиндексированы на 7,5 % вместо планировавшихся 5 %.
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