В центре Астрахани появился общественный книжный шкаф

В сквере государственной филармонии возобновила работу так называемая уличная библиотека. Книжный шкаф стал частью проекта о буккроссинге, когда любой желающий может взять любую понравившуюся книгу и оставить взамен издание из личной библиотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии