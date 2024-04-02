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В центре Астрахани появился общественный книжный шкаф

В центре Астрахани появился общественный книжный шкаф

В сквере государственной филармонии возобновила работу так называемая уличная библиотека. Книжный шкаф стал частью проекта о буккроссинге, когда любой желающий  может взять любую понравившуюся книгу и оставить взамен издание из личной библиотеки.

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