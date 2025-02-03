В Смоленске медбрат стал лауреатом Всероссийской премии

Это уже не первая большая победа старшего медбрата онкодиспансера Андрей Жердецкого Медицинский брат из смоленского онкодиспансера Андрей Жердецкий стал лауреатом престижной Всероссийской премии «Будем жить!».
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