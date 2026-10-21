« Леванте » играет с «Атлетиком» в перенесенном матче 6-го тура Ла Лиги. Чемпионат Испании Перенесенный матч 6-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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