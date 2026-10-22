“The Trump administration told a judge Wednesday evening that construction on the president’s controversial 250-foot triumphal arch could begin in just two weeks, days after the midterm elections,” CNN reports.
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