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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

The Last of Us EP Promises All Is Not Lost After Episode 2’s Crushing Death

The Last of Us EP Promises All Is Not Lost After Episode 2’s Crushing Death

Warning: This post contains spoilers from The Last of Us Season 2, Episode 2. Proceed accordingly. Anyone else lost in the darkness after Sunday’s The Last of Us? This week’s episode dealt fans a blow that those who’ve played The Last of Us Part 2 video game knew was on the horizon: Pedro Pascal’s Joel […] .

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