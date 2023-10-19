СК: в Истре убиты сын и теща легенды русского рока Стаса Намина

На даче в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвых сына и 85-летнюю тёщу легенды русского рока — основателя групп "Парк горького" и "Цветы" Стаса Намина, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
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