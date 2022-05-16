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Широков о матче со «Спартаком»: «Зенит» во втором тайме не создал ни одного момента, чтобы отыграться. Два удара в створ – критично мало»

Роман Широков подвел итоги матча «Спартак» – «Зенит» в 29-м туре РПЛ. «Даже встреча ЦСКА с «Краснодаром» была более живой.

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