Вылетевший из Петербурга борт первым приземлился в аэропорту Израиля

Воздушное пространство в стране открыли после атаки Ирана Российский борт авиакомпании Red Wings первым совершил посадку в аэропорту Тель-Авива «Бен-Гурион» после открытия Израилем воздушного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии