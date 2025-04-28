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Британские военные не станут приближаться к передовой, если отправятся на Украину

Британские военные не станут приближаться к передовой, если отправятся на Украину

Как пишет The Telegraph, их задачей будет обучение ВСУ в западных регионах страны. Мы ожидаем, что наши цели будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведении боевых операций, – заявил глава Минобороны королевства Джон Хили.

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