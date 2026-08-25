В Государственной думе Российской Федерации прокомментировали высказывания бывшего министра иностранных дел Финляндии Александра Стубба, который охарактеризовал удары по территории России как проявление фашизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии