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В Госдуме прокомментировали слова Стубба об ударах по России фашизмом

В Госдуме прокомментировали слова Стубба об ударах по России фашизмом

В Государственной думе Российской Федерации прокомментировали высказывания бывшего министра иностранных дел Финляндии Александра Стубба, который охарактеризовал удары по территории России как проявление фашизма.

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