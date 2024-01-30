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Рамблер

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Михалков предложил зеркальный ответ на блокировку YouTube его канала «БесогонТВ»

https://news.rambler.ru/starlife/52178280-mihalkov-predlozhi.Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РФ Никита Михалков в интервью ТАСС предложил действовать зеркально в ответ на блокировку на американском видеохостинге YouTube своего канала «БесогонТВ».

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