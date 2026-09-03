Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 597 подписчиков

Рождаемость падает. Но дело не в СВО: Путин сделал открытое заявление

Рождаемость падает. Но дело не в СВО: Путин сделал открытое заявление

Президент России Владимир Путин прокомментировал демографическую ситуацию в стране.Он признал: нынешнего уровня рождаемости недостаточно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр
Александр

Надо не макак завозить, а стабилизировать страну, и заниматься робототехникой и новыми технологиями в сферах широкого применения ручного труда. А благостный треп тут не помощник.