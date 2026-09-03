Рождаемость падает. Но дело не в СВО: Путин сделал открытое заявление

Президент России Владимир Путин прокомментировал демографическую ситуацию в стране.Он признал: нынешнего уровня рождаемости недостаточно.
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Надо не макак завозить, а стабилизировать страну, и заниматься робототехникой и новыми технологиями в сферах широкого применения ручного труда. А благостный треп тут не помощник.