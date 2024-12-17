Поклонники Анны Седоковой отреагировали на смерть бывшего мужа в день рождения певицы

«Какая жестокая новость в такой важный день», «Мой шок в шоке», «Вот это подарок на др», «Поступок подростка, а не мужчины», «Хотел ей сделать больно, чтобы в свой День рождения она рыдала», — написали пользователи соцсети в комментариях под постом Седоковой.