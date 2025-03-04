Россиян предупредили о связанной с пенсией ошибкой

Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока. Об этой ошибке в разговоре с агентством «Прайм» предупредила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.