Россиян предупредили о связанной с пенсией ошибкой

Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока. Об этой ошибке в разговоре с агентством «Прайм» предупредила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.
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