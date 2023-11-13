РФ призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил с заявлением, что российская сторона предложила рассмотреть вопрос поставок западного оружия Украине, однако на Западе отказываются «смотреть в зеркало».
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