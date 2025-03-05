В окружной столице Ямала прошел «Девичник для СВОих»

В преддверии самого нежного праздника – Международного женского дня, активисты «Женского движения Единой России» организовали для жен и матерей военнослужащих специальной военной операции вечер общения и красоты В Медицинском центре Салехарда гостей ждал чай с теплым общением в праздничной атмосфере, консультации специалистов по косметологии, мастер-классы по уходу за собой, знакомство с аппаратами и экспресс-процедуры.