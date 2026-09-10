Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил текущее положение дел для Украины, заявив, что для Киева обстановка на земле продолжает ухудшаться.
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