Два брата с Украины осуждены за нападение на работников военкомата

Два брата, жители Черновицкой области Украины, были приговорены лишение свободы сроком более, чем три года, за нападение на сотрудников местного военкомата, сообщает 14 октября украинское издание Hromadske.
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