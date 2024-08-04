Семьи Нового Уренгоя высадили в детсаду «Непоседы» более 100 деревьев и кустов

Семьи Нового Уренгоя поучаствовали в субботнике, который проходил в детсаду «Непоседы». Ямальцы облагородили территорию учреждения деревьями и кустами, сообщили в пресс-службе городского департамента образования.
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