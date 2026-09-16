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Царьград

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В регионах России вводят ограничения на посещение кладбищ из‑за медведей

В регионах России вводят ограничения на посещение кладбищ из‑за медведей

В ряде регионов усиливают меры безопасности из‑за выхода медведей к местам захоронений. Животных привлекает еда, которую посетители оставляют на могилах.

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