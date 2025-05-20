Собянин: Более 40 регионов поставляют свежие продукты на ярмарки Москвы

Ярмарки очень популярны у москвичей Свыше сорока субъектов Российской Федерации обеспечивают поставки свежей фермерской продукции на московские ярмарки, о чем проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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