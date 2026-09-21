Итог еще одних выборов в ФРГ: Мерц делает из одной Германии много новых

20 сентября на выборах в Мекленбурге — Передней Померании подтвердилась тенденция не столько победного марша «Альтернативы для Германии» (АдГ), сколько провала мейнстримных партий.
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