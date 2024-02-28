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VK организует лекции и концерты на Всемирном фестивале молодежи

VK организует лекции и концерты на Всемирном фестивале молодежи

РИА Новости/Илья Питалев Гости Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус", смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, а также концерты VK Музыки с российскими звездами.

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