VK организует лекции и концерты на Всемирном фестивале молодежи

РИА Новости/Илья Питалев Гости Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус", смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, а также концерты VK Музыки с российскими звездами.
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