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Дрэймонд Грин пропустит Матч звезд из-за травмы, будет лечиться еще 3-4 недели

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вынужден пропустить Матч всех звезд НБА в Кливленде, на который выбран в качестве запасного.

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