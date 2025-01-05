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Как 6 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса бильярдист, который играет с законами физики

Как 6 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса бильярдист, который играет с законами физики

Так случилось, что до восемнадцати мальчик по имени Флориан Колер не интересовался бильярдом – что вполне объяснимо в эпоху социальных сетей и личных блогов: его внимание и сейчас в немалой степени сосредоточено на количестве подписчиков (давно перевалившем за миллион).

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