«Ъ»: за взрывами в Дамаске во время визита Макрона могут стоять сторонники Асада

Руководство Сирии может обратиться к российским властям в случае, если подтвердится версия о причастности осевших в России людей из окружения бывшего президента страны Башара Асада ко взрывам в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии