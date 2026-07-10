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«Ъ»: за взрывами в Дамаске во время визита Макрона могут стоять сторонники Асада

«Ъ»: за взрывами в Дамаске во время визита Макрона могут стоять сторонники Асада

Руководство Сирии может обратиться к российским властям в случае, если подтвердится версия о причастности осевших в России людей из окружения бывшего президента страны Башара Асада ко взрывам в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

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