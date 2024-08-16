ЦТАК: Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем выгодном сотрудничестве с КНДР

Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сражались за освобождение Кореи Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения - и заявил, что сотрудничество и реализация достигнутых на саммите в Пхеньяне договоренностей соответствует интересам народов двух государств, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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