Сила в правде
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Сила в правде

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На Украине заговорили о готовности США к «взрослому торгу» с Россией

На Украине заговорили о готовности США к «взрослому торгу» с Россией

Украинский политтехнолог, глава «Центра политической разведки» Олег Постернак считает, что новый президент США Дональд Трамп легко избавился от «козыря», доставшегося ему в наследство от предшественника Джо Байдена, и сигнализировал готовность к «взрослому торгу» с Россией.

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