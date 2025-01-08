На Украине заговорили о готовности США к «взрослому торгу» с Россией

Украинский политтехнолог, глава «Центра политической разведки» Олег Постернак считает, что новый президент США Дональд Трамп легко избавился от «козыря», доставшегося ему в наследство от предшественника Джо Байдена, и сигнализировал готовность к «взрослому торгу» с Россией.