1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря 2023 года - Всемирный день борьбы со СПИДПроблема распространения ВИЧ-инфекции остается одной из медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства.
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