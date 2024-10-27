ВСУ оставляют Селидово

Они пытаются выйти малыми группами, однако при этом теряют значительное количество личного состава. Что происходит на покровском направлении и как обстоит ситуация в Курской области?Украинские войска покидают Селидово на покровском направлении.
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