Колумбия: по меньшей мере двое полицейских были убиты и еще восемь получили ранения, когда предполагаемые повстанцы Армии национального освобождения (ELN) напали на полицейский участок в Бетойесе, муниципалитет Таме, департамент Араука, во второй половине дня по местному времени.
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