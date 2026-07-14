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Контрафронт

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Колумбия: по меньшей мере двое полицейских были убиты и еще восемь получили ранения, когда...

Колумбия: по меньшей мере двое полицейских были убиты и еще восемь получили ранения, когда предполагаемые повстанцы Армии национального освобождения (ELN) напали на полицейский участок в Бетойесе, муниципалитет Таме, департамент Араука, во второй половине дня по местному времени.

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