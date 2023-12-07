Повышения цен на крепкий алкоголь с 1 января 2024 года не будет

Министерство финансов РФ в четверг, сообщило, что с 1 января 2024 года стоимость водки, коньяка, бренди и других крепких напитков останется на уровне текущего года, роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки не будет.
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