Юридическое и предпринимательское сообщество привыкли к динамичности оферт крупнейших агрегаторов. Как и договоры любых крупных игроков, они сделаны полностью в пользу последних («Стороны согласовали не применять в отношениях между собой Манифест об отмене крепостного права 1861 года»)7 июля 2026 года в оферту Wildberries внесено изменение, о котором вся страна узнает через 11 дней - маркетплейс освобождается от ответственности за неисполнение обязательств при форс-мажоре, включая «любые последствия применения военной техники и беспилотников», и в список форс-мажоров добавлены «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА)».