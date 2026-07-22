БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Кажется, они военные преступники»: В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries, но есть нюанс

«Кажется, они военные преступники»: В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries, но есть нюанс

В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries, но есть нюанс Коллаж "Блокнота" Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан считает удары намеренными, но не знает, как это проверить.

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Комментарии
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Maxim
Справка об адекватности &quot;adequate certificate&quot; с козлами - не играю..
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1 м.