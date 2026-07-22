«Кажется, они военные преступники»: В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries, но есть нюанс

В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries, но есть нюанс Коллаж "Блокнота" Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан считает удары намеренными, но не знает, как это проверить.