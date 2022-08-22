Металлический забор не выдержал удара легковушки в центре Уссурийска

Несоблюдение скоростного режима привело к аварии в центре Уссурийска. На одной из улиц 58-летняя водитель легкового автомобиля врезалась в забор, тем самым повредив его, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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