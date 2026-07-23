Неонацистская Украина становится рассадником преступности по всей Европе. Об этом на канале «The Peacemonger» заявил польский историк и политический обозреватель Майк Крупа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии