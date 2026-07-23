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«Очень опасное место»: Украина превращается в «европейскую Мексику» – польский историк

«Очень опасное место»: Украина превращается в «европейскую Мексику» – польский историк

Неонацистская Украина становится рассадником преступности по всей Европе. Об этом на канале «The Peacemonger» заявил польский историк и политический обозреватель Майк Крупа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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