РФ сможет конфисковать активы иностранцев

Россия сможет изымать активы недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — его текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИД, следует из документов к правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Известий»).