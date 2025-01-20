РФ сможет конфисковать активы иностранцев

Россия сможет изымать активы недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — его текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИД, следует из документов к правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Известий»).
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