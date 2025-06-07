LoveFrom Джони Айва помог разработать первый электровелосипед Rivian

LoveFrom, креативная компания, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, сыграла важную роль в разработке первого электровелосипеда Rivian, согласно нескольким источникам, которые пообщались с TechCrunch.
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