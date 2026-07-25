«Хороший знак, но…» Леклер – о скорости Ferrari на Хунгароринге

«Хороший знак, но…» Леклер – о скорости Ferrari на ХунгарорингеFerrariГонщик Шарль Леклер позитивно оценил первый день Гран При Венгрии, однако призвал не переоценивать преимущество Скудерии после пятничных тренировок.
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